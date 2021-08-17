14-летний подросток на мотоцикле столкнулся с кроссовером в Тверской области

Подросток на мотоцикле попал в ДТП и оказался в больнице Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП произошло 16 августа на автодороге Кожина Гора-Парьево-Бирюльки, возле деревни Хальково в Тверской области.

14-летний подросток, на мотоцикле отца, за рулем не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем «Хендэ Туссон», под управлением 34-летнего водителя.

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний водитель мотоцикла. С травмами он был доставлен в медицинское учреждение.