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Общество17 августа 2021 14:57

80 пьяных водителей остановили за выходные на дорогах Тверской области

Госавтоинспекция подвела итоги "Контроля трезвости"
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Госавтоинспекторы остановили 80 пьяных водителей

Госавтоинспекторы остановили 80 пьяных водителей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По итогам профилактического мероприятия «Контроль трезвости», которое в минувшие выходные проходило в Тверской области, к ответственности привлекли 80 пьяных водителей. 23 из них с признаками опьянения передвигались на автомобилях по Твери.

- В отношении всех нарушителей составлены необходимые материалы, - сообщает региональная Госавтоинспекция и напоминает, что управление автомобилем в состоянии опьянения (впервые) наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

Инспекторы призывают граждан сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии, по телефонам 02, 102 или 112.