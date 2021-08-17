80 пьяных водителей остановили за выходные на дорогах Тверской области

Госавтоинспекторы остановили 80 пьяных водителей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По итогам профилактического мероприятия «Контроль трезвости», которое в минувшие выходные проходило в Тверской области, к ответственности привлекли 80 пьяных водителей. 23 из них с признаками опьянения передвигались на автомобилях по Твери.

- В отношении всех нарушителей составлены необходимые материалы, - сообщает региональная Госавтоинспекция и напоминает, что управление автомобилем в состоянии опьянения (впервые) наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.

Инспекторы призывают граждан сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии, по телефонам 02, 102 или 112.