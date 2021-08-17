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Общество17 августа 2021 14:50

Колодца с питьевой водой возьмут на баланс власти сельских поселений в Тверской области

На содержание источников воды пожаловались жители
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Жители пожаловались на состояние колодцев с питьевой водой

Жители пожаловались на состояние колодцев с питьевой водой

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители деревень Плоховка, Чаплино, Матвецково и селах Нерль и Семендяево в Калязинском район пожаловались в прокуратуру на содержание местных питьевых колодцев. Источники воды не огорожены, шахта не закрыта. Подзмныеводы загрязняются, а люди могут получить травмы.

По результатам проверки прокуратурой в суд направлены четыре административных исковых заявления о признании незаконным бездействия администрации сельских поселений. Общественные колодцы власти обязали поставить на учет.

Судебные решения в законную силу не вступили.