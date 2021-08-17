Более 3,5 тысяч комплектов бесплатной школьной формы переданы в районы Тверской области

Комплекты состоят из нескольких предметов. Фото: ПТО

3568 комплектов школьной формы для детей из многодетных семей переданы в районы Тверской области. Форму выдадут бесплатно учащимся 1-5 классов. Всего в этом году бесплатной школьной формой планируется обеспечить 12 150 ребят.

Форму уже доставили в Кимры, Торжок и Ржев, а также Вышневолоцкий и Кашинский городские округа, Андреапольский, Весьегонский, Западнодвинский, Краснохолмский, Жарковский, Калининский, Кимрский, Конаковский и Нелидовский районы.

Распределять школьную форму по семьям в этом году будут школы - об этом просили сами родители.

Списки на получение формы школы формировали заранее. Но получить бесплатные комплекты смогут и те семьи, которые получат статус многодетных в августе-сентябре. Для этого будут сформированы дополнительные списки.

Всё о том, как получить бесплатный комплект формы и как его обменять, писала "КП"-Тверь".