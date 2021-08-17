Количество пользователей транспортного приложения «Волга» выросло на 10% в Тверской области

В ближайшее время приложение пополнится новым разделом. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Второй этап новой модели пассажирских перевозок стартовал в четырёх районах Тверской области 3 июля 2021 года. Синие автобусы начали ходить в Ржевском, Старицком, Кимрском и Зубцовском районах. После этого количество пользователей мобильного приложения «Волга» выросло на 10%.

По сообщению оператора «Транспорт Верхневолжья», приложением сейчас пользуются около 269 тысяч человек.

«Волга» в режиме реального времени показывает движение автобусов. Посредством приложения пассажиры могут оплатить проезд (через QR-код, размещённый в автобусе), приобрести абонементы.

В ближайшее время приложение пополнится новым разделом - лентой новостей. Название для новостного раздела выбирали на голосовании жители региона. Большинство пользователей выбрали название «Будь в курсе!»