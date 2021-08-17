В Твери полицейские пресекли деятельность нарколаборатории

Мужчине грозит пожизненный срок
Фото: Мария ЛЕНЦ
В Твери сотрудники регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России и следователя СЧ по РОПД СУ УМВД России по Тверской области установили, что 36-летний местный житель занимается производством и распространением синтетических наркотиков.
На съемной квартире мужчина оборудовал лабораторию, производил наркотики и сбывал в интернет-магазине.
Фигурант показал место, где он организовал "схрон" вещества. Полицейскими изъято более четырёх килограммов порошкообразного вещества, готового к распространению.
Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ.
В настоящее время злоумышленник содержится в СИЗО-1 города Твери за ранее совершённое преступление. Ему грозит пожизненный срок.