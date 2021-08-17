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Происшествия17 августа 2021 9:45

В Твери полицейские пресекли деятельность нарколаборатории

Местный житель производил синтетические наркотики
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Мужчине грозит пожизненный срок

Мужчине грозит пожизненный срок

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Твери сотрудники регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России и следователя СЧ по РОПД СУ УМВД России по Тверской области установили, что 36-летний местный житель занимается производством и распространением синтетических наркотиков.

На съемной квартире мужчина оборудовал лабораторию, производил наркотики и сбывал в интернет-магазине.

Фигурант показал место, где он организовал "схрон" вещества. Полицейскими изъято более четырёх килограммов порошкообразного вещества, готового к распространению.

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ.

В настоящее время злоумышленник содержится в СИЗО-1 города Твери за ранее совершённое преступление. Ему грозит пожизненный срок.

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В Твери пресекли деятельность нарколаборатории
В Твери пресекли деятельность нарколаборатории