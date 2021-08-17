В Твери посетитель обокрал аптеку
Фото: Андрей КОПАЛОВ
В полицию обратилась заведующая одной из аптек Твери. Женщина сообщила, что из торгового зала похищены лекарства стоимостью 2 500 рублей.
На место преступления прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что следы взлома входной двери отсутствуют, опросили работников, проверили персонал, имеющий доступ к ключам от аптеки, а также просмотрели записи видеокамер в торговом зале.
Выяснилось, что злоумышленник пришёл в аптеку под видом обычного посетителя и, пока персонал был занят работой, похитил товар и скрылся.
36-летнего мужчину без постоянного места жительства задержали. В содеянном он сознался.
По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.