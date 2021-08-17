В Твери посетитель обокрал аптеку Фото: Андрей КОПАЛОВ

В полицию обратилась заведующая одной из аптек Твери. Женщина сообщила, что из торгового зала похищены лекарства стоимостью 2 500 рублей.

На место преступления прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские установили, что следы взлома входной двери отсутствуют, опросили работников, проверили персонал, имеющий доступ к ключам от аптеки, а также просмотрели записи видеокамер в торговом зале.

Выяснилось, что злоумышленник пришёл в аптеку под видом обычного посетителя и, пока персонал был занят работой, похитил товар и скрылся.

36-летнего мужчину без постоянного места жительства задержали. В содеянном он сознался.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.