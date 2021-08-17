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Происшествия17 августа 2021 9:28

В ДОКБ Твери доставили пациента из Лесного района

За ним вылетал вертолет санавиации
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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На вертолете в Тверь доставили ребенка Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

На вертолете в Тверь доставили ребенка Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

16 августа привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи пациенту и Лесного муниципального округа Тверской области.

В 16:23 экипаж вертолёта КА-32 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел с аэродрома Змеево в ЦРБ Лесного муниципального округа для оказания неотложной помощи и транспортировки ребенка.

В 19:30 вертолёт КА-32 МЧС России приземлился на аэродроме Змеево, пациент был доставлен на лечение в детскую областную клиническую больницу Твери.