В ДОКБ Твери доставили пациента из Лесного района

На вертолете в Тверь доставили ребенка Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

16 августа привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи пациенту и Лесного муниципального округа Тверской области.

В 16:23 экипаж вертолёта КА-32 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел с аэродрома Змеево в ЦРБ Лесного муниципального округа для оказания неотложной помощи и транспортировки ребенка.

В 19:30 вертолёт КА-32 МЧС России приземлился на аэродроме Змеево, пациент был доставлен на лечение в детскую областную клиническую больницу Твери.