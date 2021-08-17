В Твери разыскали пропавшего 13-летнего подростка

Пропавшего подростка разыскала полиция Фото: архив "КП"

В Твери завершены поиски пропавшего 7 августа 13-летнего подростка. Вечером он ушел из дома и не вернулся.

По месту жительства выезжали следователи и полиция. Московским межрайонным следственным отделом г. Твери СУ СК РФ по Тверской области была организована доследственная проверка.

Подростка нашли полицейские в Твери.

- Устанавливаются все обстоятельства его безвестного отсутствия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.