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Общество17 августа 2021 9:05

Историк моды Александр Васильев рассказал, как позировал для памятника Пушкину в Твери

Скульптура авторства Олега Комова установлена на набережной Волги
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Историк моды Александр Васильев стал прообразом памятника Пушкину Фото: facebook.com/alexandre.vassiliev

Историк моды Александр Васильев стал прообразом памятника Пушкину Фото: facebook.com/alexandre.vassiliev

Известный телеведущий, российский и французский историк моды, искусствовед, театральный художник, декоратор Александр Васильев рассказал, как стал прообразом для памятника Пушкину в Твери.

Скульптура поэта в полный рост установлена на набережной Волги. Она была открыта весной 1974 года. Памятник называется "Белые ночи".

- В молодости я был дружен с выдающимся русским скульптором Олегом Комовым. Он работал над памятником А.С. Пушкина и, зная мою страсть к старинным костюмам, попросил меня прийти в его мастерскую и позировать ему в сюртуке тои поры, - вспоминает на своей странице в "Фейсбуке" Александр Васильев.

Сюртук польского актера Рихарда Болеславского, которыи позднее станет выдающимся голливудским режиссером, тогда хранился в костюмерной Школы Студии МХАТ. Там учился и молодой Васильев.

- Именно в том костюме по эскизу Мстислава Добужинского и сшитого в мастерскои Dellos в Москве меня изваяет Олег Комов, теперь этот памятник стоит на Волге в Твери и украшает город, мне лестна эта встреча с прошлым! - написал Александр Васильев.