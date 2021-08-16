В Андреаполе Тверской области поисковики ведут раскопки на месте крушения самолета

Работы на участке продолжаются Фото: vk.com/Андреапольский-краеведческий музей

Вблизи Андреаполя, в точке падения самолета Ил-16 в период Великой Отечественной войны работают поисковики.

- Предварительно уточнён участок, который необходимо проверить металлодетекторами на предмет сбора всех стальных и дюралевых фрагментов, сыпавшихся на землю по мере разрушения самолёта в воздухе, - рассказал в группе "Андреапольский-краеведческий музей" директор музея и командир андреапольского поискового отряда "Подвиг" Валерий Линкевич.

Ранее был установлен номер двигателя самолета, а 15 августа обнаружены два фрагмента большой берцовой кости и небольшая пластина черепа лётчика.

- Если в ходе архивного поиска удастся уточнить принадлежность номеров самолёта и двигателя к 29 Краснознамённому истребительному авиационному полку, то с большой долей вероятности будут установлены и конкретные обстоятельства гибели, - сообщают поисковики. - В данном случае, речь может идти о судьбе младшего лейтенанта, пилота 1 авиационной эскадрильи Шершнёва Ивана Андреевича (разночтение: Александрович), 1915 г. р.

Крушение самолета могло произойти во время воздушного боя над аэродромом Андреаполь 22 августа 1941 года, после атаки Ме-110, на малой высоте лётчик не успел вывести машину из переворота, врезался в землю и погиб. Числится похороненным на кладбище станции Андреаполь.

Поисковые работы на участке будут продолжены.