Роспотребнадзор организовал "горячую линию" по качеству школьных товаров в Тверской области

В Тверской области открыта горячая линия по качеству школьных товаров Фото: Татьяна Коркина

В Управлении Роспотребнадзора по Тверской области организована "горячая линия" для тематического консультирования по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей.

Звонки принимаются с 16 по 27 августа по телефонам: (4822) 42-28-80 (доб.165, 164), 35-62-53 - с 9:00 до 17:00 (перерыв на обед с 13-00 до 14-00), кроме выходных дней.

Также работает круглосуточный телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).