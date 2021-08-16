Филиал МФЦ открылся в Белом Тверской области

В офисе есть три окна для предоставления услуг. Фото: ПТО

В Бельском районе Тверской области начал работать филиал МФЦ - Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

Он располагается в райцентре, в доме №8 на улице Октябрьской. В офисе есть три окна для предоставления услуг. По сообщению областного правительства, первые клиенты уже получили в Бельском МФЦ паспорта.

В этом году в регионе развивают сеть МФЦ. Строительные и ремонтные работы ведутся на 14 объектах, и шесть из них уже построены или отремонтированы. Семь новых филиалов открываются в районах, где их до этого не было. Это Бельский, Краснохолмский, Лесной, Пеновский, Молоковский, Сонковский и Фировский районы.

Отметим, что в 2021 году был расширен перечень услуг, предоставляемых в МФЦ. Теперь здесь можно обратиться в Главархитектуры, Фонд капремонта, а также за выдачей водительских удостоверений. В МФЦ теперь принимают заявки на поставку газа и техническое обслуживание газового оборудования. Жители Твери могут получить услуги, представляемые ЗАГСом.

"До конца года услуги ЗАГСа будут доступны в семи крупных филиалах области, а с января 2022-го – во всех районах Верхневолжья", - сообщает пресс-служба Правительства Тверской области.