О дальнейших планах Илья Ковальчук не распространяется Фото: Дмитрий МИТИН

Форвард из Твери Илья Ковальчук может завершить игровую карьеру. Официально об этом представители хоккеиста не сообщали, но в воскресенье в интервью изданию "Спорт Экспресс" об этом обмолвился генеральный менеджер омского "Авангарда" Алексей Волков.

Напомним, весной 2021 года, после завоевания Кубка Гагарина Илья Ковальчук расторг контракт с омским клубом.

- Илья внес неоценимый вклад в чемпионство. Мы расстались с ним тепло, сказав, что дверь в "Авангард" для него остается открытой. Если у него появится желание вернуться к нам, то договорились обязательно рассмотреть такую возможность. Такими лидерами не разбрасываются. Но в последнее время до меня доходят слухи, что Илья задумывается об окончании карьеры, - сказал Алексей Волков.

Ранее на сайте НХЛ появлялась информация, что 38-летний нападающий может снова вернуться в состав НХЛ и побороться за Кубок Стэнли, которого в его арсенале наград до сих пор нет.