Для муниципалитетов Тверской области закупят 3500 новых контейнеров

Новые точки сбора мусора оборудуют в районах Тверской области Фото: ПТО

В Тверской области для муниципальных образований в 2021 году закупят 3500 новых мусорных контейнеров. Еженедельно партии емкостей для сбора мусора будут поставляться в районы Верхневолжья.

Сегодня, 16 августа, партию из 100 контейнеров привезли в Вышний Волочек. Это вторая в этом году поставка.

Новые контейнеры установят на специально обустроенных площадках. В настоящее время это точки на Ржевском тракте и Казанском проспекте.

В прошлом году в муниципалитете было создано 29 новых площадок для сбора мусора. Планируется обустроить еще 35. Всего же в округе насчитывается более 300 таких объектов.

Продолжается работа и в других районах.

Напомним, что решением губернатора Игоря Рудени объявлен запрет на ввоз мусора на территорию Тверской области. Это будет закреплено в региональном законодательстве, что позволит эффективно контролировать транспортировку отходов.