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Здоровье16 августа 2021 15:22

В Тверской области вакцинировано 98% сотрудников МЧС

Прививочная кампания продолжается
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В Тверской области вакцинировано 2258 специалистов МЧС

В Тверской области вакцинировано 2258 специалистов МЧС

Фото: ПТО

В Тверской области продолжается вакцинация населения против коронавирусной инфекции. По числу привитых сотрудников высокий показатель в ГУ МЧС России по Тверской области. В ведомстве вакцинировано более 98% специалистов (2258 человек).

Всего в Тверской области вакцину получили 345 995 человек. Из них 118 353 – люди старше 60 лет.

Запас вакцины в регионе составляет более 73,5 тыс. комплектов. В прививочных пунктах, востребованных у населения, увеличено количество специалистов.

Запись на прививку ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, без записи вакцинироваться можно в торговых центрах.