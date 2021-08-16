В творческий лагерь для одарённых детей отправились 36 ребят из Тверской области

Летний творческий лагерь в этом году проводится по направлению «струнно-смычковые инструменты». Фото: Оксана АКМАЕВА

16 августа в Тверской области открылась смена ежегодного летнего лагеря для одарённых детей. В нём занимаются творчеством ребята, которые наиболее ярко показали себя проекте «Молодые дарования Тверского края».

Проект «Молодые дарования Тверского края» реализуется в регионе ежегодно. Его победителями становятся юные музыканты, художники, танцоры из городов и районов области.

Участниками смены лета 2021 года стали 36 ребят из Твери, Кимр, Конаково, Бологое, Ржева и Удомли. сообщает Правительство Тверской области.

Летний творческий лагерь в этом году проводится по направлению «струнно-смычковые инструменты (скрипка, виолончель)» в Калиниском районе, деревне Ямок, на базе лагеря «КОМПЬЮТЕРиЯ».

Ребята займутся теорией и практикой музыкального искусства, будут давать отчётные концерты и выступления - совместно с педагогами.

Преподавать будут ведущие педагоги Тверской области по направлению «скрипка, виолончель» Михаил Эунап, Татьяна Котикова, Александр Захурко.