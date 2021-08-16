Мальков сазана, толстолобика и стерляди выпустили в водоемы Тверской области

В водоемы Тверской области выпустили мальков стерляди Фото: ПТО

В Иваньковское и Угличское водохранилища в Тверской области в августе выпустили 12 271 единиц молоди сазана, 20 089 мальков толстолобика, 3509 – стерляди.

- Верхневолжье – самый крупный по территории регион Центрального федерального округа. Это обязывает нас быть передовиками и в вопросах сохранения природных ресурсов, – считает губернатор Игорь Руденя. – За прошедшие пять лет произведено зарыбление водоемов Тверской области в объемах более 22 миллионов мальков.

Весной Игорь Руденя принял участие в зарыблении Волги в Калязине. Тогда в реку выпустили 116 тыс. штук молоди стерляди.

Всего с начала 2021 года в водоемы Тверской области выпущено порядка 3 млн экземпляров молоди и личинок различных видов рыб. Проводилось зарыбление Иваньковского и Угличского водохранилищ и озера Селигер.

До конца года в водоемы Верхневолжья выпустят еще 3,14 млн экземпляров молоди рыб.