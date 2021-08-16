В районе Тверской области по настоянию прокуратуры убрали свалки

Свалки убрали после вмешательства прокуратуры
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Прокуратурой Сандовского района в границах поселка Сандово и деревни Соболины выявлены несанкционированные свалки мусора и ТКО.
- Администрацией муниципального округа не приняты меры по охране здоровья граждан и поддержанию благоприятной окружающей среды, - сообщает пресс-служба прокуратуры.
Суд обязал органы местного самоупраления принять меры к ликвидации несанкционированных свалок.
Требования прокурора удовлетворены, нарушения устранены.