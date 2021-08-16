В районе Тверской области по настоянию прокуратуры убрали свалки

Свалки убрали после вмешательства прокуратуры Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Прокуратурой Сандовского района в границах поселка Сандово и деревни Соболины выявлены несанкционированные свалки мусора и ТКО.

- Администрацией муниципального округа не приняты меры по охране здоровья граждан и поддержанию благоприятной окружающей среды, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Суд обязал органы местного самоупраления принять меры к ликвидации несанкционированных свалок.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения устранены.