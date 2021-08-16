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Происшествия16 августа 2021 13:15

В Тверской области мужчина ограбил магазин и повредил чужой автомобиль

Злоумышленника задержала Росгвардия
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Злоумышленника задержали росгвардейцы Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

Злоумышленника задержали росгвардейцы Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

В Конаково сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, который ограбил сетевой магазин на улице Ленина и повредил чужой автомобиль.

Уходя из магазина, злоумышленник толкнул продавца и скрылся. На улице его заметили росгвардецы. Фигурант пытался сорвать номера с машины на улице и бил по кузову ногами. 24-летнего ранее судимого подозреваемого доставили в полицию.

По статье 161 УК РФ "Грабеж" возбуждено уголовное дело. Проводится проверка по факту повреждения транспортного средства.