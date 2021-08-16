Брюс Уиллис снялся в российском сериале

Брюс Уиллис и Азамат Мусагалиев

Каждая серия представляет собой законченный эпизод и продвигает отдельный продукт МегаФона. Главные герои – напарники-спецагенты – оказываются в различных ситуациях, близких каждому абоненту. В основе формата – традиционный тандем опытного и молодого напарников, которые вместе могут выйти из любой ситуации.

Первый эпизод посвящен новому тарифу МегаФона – «Первый семейный», уникальному предложению, которое позволяет без абонентской платы общаться с близкими бесплатно и безлимитно при любом балансе. Режиссером первого ролика стал Илья Найшуллер.

Герой Брюса Уиллиса в сериале создан с применением технологии генерации лиц на основе нейросетевых алгоритмов партнером МегаФона – компанией Deepcake. Датасет для создания героя состоял из 34 000 кадров фильмов и видеоматериалов с участием Брюса Уиллиса.