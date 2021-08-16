Бык насмерть затоптал мужчину в Тверской области

Бык убил мужчину в Тверской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧП произошло днем, 11 августа, на участке в Селижаровском муниципальном округе. Мужчина 1961 года рождения подошел к быку, который пасся на поле, животное напало на мужчину и причинило ему множественные травмы.

Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался.

По факту происшествия Осташковским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка.

Следователи осмотрели место происшествия. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.