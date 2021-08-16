Президент России наградил жительницу Твери орденом «Родительская слава»

Орден «Родительская слава». Фото: архив "КП"

Президент России подписал Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». За заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей ордена «Родительская слава» удостоена жительница Твери Анна Дроба.

Она воспитывает 11 детей.

Губернатор Игорь Руденя обратился к многодетной маме:

- В Вашей семье дети получают достойное воспитание, учатся трудиться во благо родной земли, поддерживать близких. Уверен, что сыновья и дочери всегда будут для Вас надежной опорой.

Супругом Анны был протоиерей Сергий Дроба - бывший настоятель Никольской церкви в Твери и руководитель Центра подготовки церковных специалистов Тверской епархии. Он трагически погиб 7 июня 2021 года в автокатастрофе.