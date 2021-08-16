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Общество16 августа 2021 8:54

В Тверской области возможны помехи в телерадиовещании

Перебои могут возникнуть в Твери и в районах
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В Тверской области возможны перебои в вещании

В Тверской области возможны перебои в вещании

Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В Тверской области, в связи с переездом ОРТПЦ в новый телецентр и реконструкцией антенн, возможно временное ухудшение качества теле- и радиосигналов.

Помехи могут возникать с 16 по 20 августа, с 8:00 до 17:00 . После 17:00 часов вещание будет возобновляться в полном объеме.

Снижение качества вещания ощутят жители Твери, Калининского, Кимрского, Лихославльского, Торжокского, Рамешковского, Конаковского, Старицкого районов.

Вопросы по телефону: 8-800-220-20-02.