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Общество15 августа 2021 19:47

Президент РФ наградил четырёх школьников из Тверской области медалями «За спасение погибавших»

Телеграммы награждённым направил губернатор региона Игорь Руденя
Алина ПЕТРОВААлина ПЕТРОВА
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Вот такой награды удостоены четыре тверских школьника.

Вот такой награды удостоены четыре тверских школьника.

Президент РФ подписал Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». За смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, медалей «За спасение погибавших» удостоены четыре школьника из Тверской области: Виталий Кравчук, Александр Недоступов, Тимофей Цветков и Елизавета Шестова. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

Телеграммы награждённым направил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В тексте письма глава региона выразил глубокую признательность родителям детей, воспитавшим достойных граждан России.

Зимой 2019 года подвиг совершил ученик Весьегонской средней общеобразовательной школы Тимофей Цветков. Он спас шестилетнего мальчика, тонувшего в пруду в микрорайоне поселка Сосновый в городе Весьегонске.

Ученица гимназии №2 из Вышнего Волочка Елизавета Шестова в январе 2020 года спасла двух провалившихся под лед детей в Санкт-Петербурге.

Ученик Фировской средней общеобразовательной школы Александр Недоступов спас двоих. 10 июня 2020 года на реке Цна около деревни Большое Эскино он спас четырёхлетнего малыша, а спустя семь дней там же – шестилетнего мальчика.

Ученик Колталовской средней школы Калининского района Виталий Кравчук, который в июне прошлого года в селе Красная Гора вытащил ребенка из пруда, а потом вместе со своей мамой оказал первую помощь до приезда медиков.

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