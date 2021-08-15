Президент РФ наградил четырёх школьников из Тверской области медалями «За спасение погибавших»

Вот такой награды удостоены четыре тверских школьника.

Президент РФ подписал Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». За смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, медалей «За спасение погибавших» удостоены четыре школьника из Тверской области: Виталий Кравчук, Александр Недоступов, Тимофей Цветков и Елизавета Шестова. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

Телеграммы награждённым направил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В тексте письма глава региона выразил глубокую признательность родителям детей, воспитавшим достойных граждан России.

Зимой 2019 года подвиг совершил ученик Весьегонской средней общеобразовательной школы Тимофей Цветков. Он спас шестилетнего мальчика, тонувшего в пруду в микрорайоне поселка Сосновый в городе Весьегонске.

Ученица гимназии №2 из Вышнего Волочка Елизавета Шестова в январе 2020 года спасла двух провалившихся под лед детей в Санкт-Петербурге.

Ученик Фировской средней общеобразовательной школы Александр Недоступов спас двоих. 10 июня 2020 года на реке Цна около деревни Большое Эскино он спас четырёхлетнего малыша, а спустя семь дней там же – шестилетнего мальчика.

Ученик Колталовской средней школы Калининского района Виталий Кравчук, который в июне прошлого года в селе Красная Гора вытащил ребенка из пруда, а потом вместе со своей мамой оказал первую помощь до приезда медиков.

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