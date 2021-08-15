Из-за застрявшей на мосту фуры во Ржеве Тверской области изменён выезд на трассу М-9

Фура сбила ограждения на мосту во Ржеве. Фото: VK/ Ржевград|Ржев в твоём сердце

15 августа на мосту через реку Лоча в городе Ржев Тверской области фура сбила бетонные ограждения. Видео последствий ДТП опубликовано в соцсети ВКонтакте в группе «РЖЕВ СЕГОДНЯ».

О состоянии водителя не сообщается, но перед кабины фуры смят основательно.

О причинах ДТП посетители ржевских пабликов лишь гадают, одни считают: водитель не заметил, что ведётся ремонт моста, другие - не справился с управлением.

В связи с аварией, администрация города Ржев приняла решение: на улице Автодорожной на мосту через реку Лоча перекрыть движение.

Проводятся работы по устранению аварийной ситуации. Движение в сторону трассы М-9 - через Мемориал Ржевскому Солдату.

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