Экскаваторщик едва не погиб при обрушении стены на бывшей фабрике «Авангард» в Тверской области

Момент обрушения стены случайно попал на видео. Фото: скрин с видео VK/Вышний Волочёк-говорим и показываем.

В Вышнем Волочке при сносе стены бывшей фабрики «Авангард» едва не погиб экскаваторщик.

Видео момента обрушения выложили в паблике “Вышний Волочёк - говорим и показываем”. Официальной информации о пострадавших на территории фабрики нет.

Обрушение произошло неожиданно. Экскаватор работал над разрушением нижней части стены, неподалёку рабочие у спецтехники занимались ее починкой. Вдруг, верхняя часть стены стала обрушаться, огромные клубы красно-кирпичной пыли заволокли все вокруг.

Шокированные рабочие вначале боялись идти в сторону экскаватора, потом все же решились. Назвав экскаваторщика «камикадзе», они советовали ему плотнее закрыть кабину. Видимо, по счастливой случайности, обломки пролетели мимо экскаватора и находившийся в нем рабочий уцелел.

СПРАВКА «КП»

Здание фабрики «Пролетарский Авангард» («Прохоровская мануфактура») — памятник промышленной архитектуры второй половины XIX-го – первой половины XX-го века, объект культурного наследия.

Мануфактура была второй по величине швейной фабрикой в районном центре и состояла из нескольких построек разного периода. Производство закрыли в 2002 году, с тех пор здание стало разрушаться. В текущем году здесь дважды было ЧП: сначала обрушилась стена, а затем межэтажные перекрытия.

Клубы кирпичной пыли скрыли экскаватор. Фото: скрин с видео VK/Вышний Волочёк-говорим и показываем.

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