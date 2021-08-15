В Тверской области 15 августа коронавирусом заразился ещё 231 человек

Количество заболевших за сутки в Твери немного снизилось. Фото: администрация Твери

По данным на 15 августа в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболел ещё 231 человек. Всего с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 57297 заболевших. Выздоровели за минувшие сутки 223 человека. Всего с начала пандемии 49116 жителей излечились от коронавируса. 1428 человек скончались. За минувшие сутки 11 человек скончались от COVID-19. На карантине - 6753 человек (+152 за сутки). Такие данные приводит региональный оперштаб.

В регионе проводится массовая вакцинация. Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

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