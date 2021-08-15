На Тверскую область надвигается гроза

Непогода будет бушевать в районах Тверской области до вечера.

В ближайшие 1-2 часа 15 августа на территории Тверской области ожидается гроза, ливневой дождь, порывы ветра 13-18 м/с. Об этом предупреждает в экстренном оповещении МЧС, призывая жителей региона быть бдительными и осторожными. В некоторых районах области непогода по прогнозам синоптиков будет бушевать до позднего вечера.

Напомним, пару недель назад циклон Guido принёс непогоду в Тверскую область. Ураганный ветер и ливни бушевали в Ржеве, Андреаполе и достигли Удомли и Селижарово.

Особенно пострадал от стихии Андреаполь. По официальной информации, погибли три человека пострадали - 13. Ликвидировать последствия стихии там продолжают до сих пор.

В случае разгула стихии и возникновения чрезвычайной ситуации звоните на «горячую линию» МЧС: (84822) 39-09-82.