В Твери будут локальные отключения электричества с 16 августа

Отключать свет в Твери будут по районам. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

С 16 по 21 августа в Твери будут отключать электричество. Отключения будут плановыми. МУП "Тверьгорэлектро" заранее опубликовало график.

Где в Твери не будет света:

Пролетарский район

16 августа

с 13:00 до 16:00 по адресам: ул. Сухая, д.3-33, д.4-26, ул. Липовая, д.4-40, д.3/1-25/1, ул. Сквозная, д.7-11б, д.6-12, ул. Короткая, д.3, д.4, д.6, ул. Высокая, д.3-13, д.4-10, пр-д 1-й Желтиковский, д.3, д.9, д.4, д.10, пр-д 2-й Желтиковский, д.3, д.9, д.4, д.10.

18 августа

С 9:00 до 16:00 по адресам: ул. Топливная, д.2-10, ул. Западная, д.9-21, ул. Авангардная, д.1-13, д.2-14, ул. Карбышева, д.1-25, д.12-28, ул. Планировочная, д.2-18, д.1-15, ул. Бригадная, д.19.

Заволжский район

19 августа

С 9:30 до 16:00 по адресам: ул. Оборонная, д.5, д.7, д.9/27, ул. Луначарского, д.6, д.8, ул. Веселова, д.29, д.31.

20 августа

С 9:00 до 16:00 по адресам: ул. Черкасская, д. 39-77 б, д.40-80.

Московский район

16 августа

С 13:30 до 16:00 по адресам: ул. Орджоникидзе, д.49Д (школа-интернат), санаторий.

17 августа

С 9:30 до 12:00 по адресам: ул. Озерная, д.8, пр-т Победы, д.27, д.35.

18 августа

С 13:30 до 16:00 по адресам: пос. Химинститут, д.1, д.2, д.3, д.4, д.5, д.6, д.7, д.8, д.9, д.10.

Центральный район

16 августа

С 13:30 до 16:00 по адресам: ул. Тимирязева, д. 1-19, п-д Дарвина, д. 7, д.10, д.13, д.21, д.21а, ул. Спартака, д. 47, д.47а, д.49.

17 августа

С 13:30 до 16:00 по адресам: ул. С. Перовской, д.2 (сув.училище), ул. Бебеля, д.4/43, Краснофлотская наб, д.4(клиника восстанов.медицины).

С 12:00 до 16:00 по адресам: Краснофлотская наб., д. 9-16.

С 13:30 до 16:00 по адресам: ул. Советская, д.33 (зак.собрание), наб. С.Разина, д.22, д.22а,22б, ул. С.Щедрина, д.37/11-39/22.

19 августа С 13:30 до 16:00 по адресам: ул. Коробкова, д.4(стомат.пол-ка), д.6, д.12, пр-т Чайковского, д.21а.

С 9:30 до 16:00 по адресам: ул. Коминтерна, д.3, д.8.

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