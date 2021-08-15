Сколько компьютеров в домах жителей Тверской области выяснил Тверьстат

. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

О количестве персональных компьютеров в домах жителей региона задумались в Тверьстате. Подсчеты проводили к 40-летнему юбилею ПК.

12 августа 1981 года компанией IBM была выпущена первая модель персонального компьютера – IBM 5150, положившая начало эпохи современных компьютеров.

Проведя подсчеты, специалисты тверской статистики сообщили, что сегодня на 100 домохозяйств региона в среднем приходится 107 компьютеров.

- И сейчас многие уже просто не представляют своей жизни без этих умных машин, позволяющих оперативно решать многие задачи, бродить по просторам интернета, писать и получать письма, хранить огромное количество информации, слушать музыку, смотреть фильмы, редактировать фотографии, совершать покупки, так необходимые в современной жизни, и многое-многое другое, - пояснили в Тверьстате.

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