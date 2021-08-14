Спасатели МЧС достали из машины пострадавшую в ДТП женщину в Ржеве Тверской области

На месте потребовалась деблокировка пострадавшей Фото: УГИБДД России по Тверской области
ДТП произошло 14 августа на Осташковском шоссе в Ржеве Тверской области.
72-летний водитель автомобиля "ВАЗ 2105" не пропустил 37-летнюю женщину на "Фольксвагене".
В результате столкновения иномарка вылетела с дороги на обочину.
Пострадала женщина-пассажирка "ВАЗа" и водитель "Фольксвагена".
На месте ДТП потребовалась деблокировка пострадавшей. Работали спасатели ПСЧ-12, ГИБДД и бригады скорой медицинской помощи.
- Возгорания транспортных средств не последовало. На месте происшествия розлива топлива нет, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России.