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Происшествия14 августа 2021 18:07

Спасатели МЧС достали из машины пострадавшую в ДТП женщину в Ржеве Тверской области

Два автомобиля столкнулись на Осташковском шоссе
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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На месте потребовалась деблокировка пострадавшей Фото: УГИБДД России по Тверской области

На месте потребовалась деблокировка пострадавшей Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП произошло 14 августа на Осташковском шоссе в Ржеве Тверской области.

72-летний водитель автомобиля "ВАЗ 2105" не пропустил 37-летнюю женщину на "Фольксвагене".

В результате столкновения иномарка вылетела с дороги на обочину.

Пострадала женщина-пассажирка "ВАЗа" и водитель "Фольксвагена".

На месте ДТП потребовалась деблокировка пострадавшей. Работали спасатели ПСЧ-12, ГИБДД и бригады скорой медицинской помощи.

- Возгорания транспортных средств не последовало. На месте происшествия розлива топлива нет, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России.