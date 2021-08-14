Двое мужчин украли велосипеды у детей в Тверской области

Велосипеды нашли и вернули владельцам Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В полицию обратилась 74-летняя женщина и рассказала, что у ее несовершеннолетнего внука и его друга украли велосипеды. Ребята оставили велосипеды у одного из домов, а когда пришли, их уже не было. Общий ущерб составил 24 000 рублей.

На место выехала следственно-оперативная группа. Полицейские подробно опросили заявительницу и юных велосипедистов, составили описание пропавших транспортных средств. Очевидцы рассказали, что видели двух мужчин, которые уехали на велосипедах в сторону соседней деревни.

Подозреваемых разыскали и доставили в полицию, где они признались в содеянном.

На украденных велосипедах 38-летний и 40-летний жители Ржева хотели поехать на работу, но потом решили их спрятать и продать.

По статье "Кража" расследуется уголовное дело. Велосипеды вернули владельцам.