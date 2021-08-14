В Торжке Тверской области спасли женщину из горящего дома

Из горящего дома спасли женщину в Торжке Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Сообщение о пожаре в жилом доме на улице Гражданской в Торжке поступило в ГУ МЧС России по Тверской области утром, 14 августа.

На место ЧП выехали два отделения ПСЧ-13 и отделениеПСЧ-59.

Установлено, что возгорание произошло в одной из квартир на первом этаже. Звеном газодымозащитной службы из соседней квартиры была спасена женщина. Самостоятельно покинуть помещение она не могла. Пожарные передали её медикам скорой медицинской помощи.

В 5:20 была объявлена локализация пожара. В 5:27 ликвидация открытого горения. В 6:45 пожар полностью потушили.

- Причина и ущерб пожара устанавливаются. К тушению пожара привлекалось 13 человек и 4 единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.