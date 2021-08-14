В Тверской области мужчина сдал дом и украл у жильцов трактор и бензопилы

Угнанный трактор нашли в лесополосе Фото: УМВД России по Тверской области

В полицию обратились двое жителей Селижаровского муниципального округа с заявлением о краже.

Полицейские выяснили, что мужчины приехали в Рамешковский район на заработки и сняли дом в селе Киверичи. Пока жильцы отсутствовали дома, у них угнали трактор и украли три бензопилы. Ущерб составил порядка 450 тысяч рублей.

По подозрению в причастности к краже и угону полицейские задержали 22-летнего местного жителя. Злоумышленник сдал дом потерпевшим, а пока их не было дома обокрал мужчин.

Похищенные бензоинструменты изъяты, их вернут владельцам. Нашелся и спрятанные в лесополосе трактор.

На фигуранта завели уголовное дело по ч. 2 статьи 158 УК РФ и ч. 1 статьи 166 УК РФ.