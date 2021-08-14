В Тверской области в поддержку поискового движения выделят 6,5 млн рублей

С апреля по ноябрь на территории Тверской области проходит более 150 поисковых экспедиций Фото: ПТО

13 августа на заседании президиума правительства Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя, был рассмотрен вопрос о поддержке поисковых организаций.

- С каждым годом поисковое движение растет, все больше молодых людей присоединяется к отрядам. Деятельность поисковых отрядов помогает сохранить память о подвиге героев и открыть новые страницы истории Великой Отечественной войны, – считает губернатор.

В областном бюджете на поддержку поискового движения ежегодно, с 2021-го по 2023-й, заложено 6,5 млн рублей. Средства будут предоставляться на конкурсной основе. С апреля по ноябрь на территории Тверской области проходит более 150 поисковых экспедиций в 18 муниципальных образованиях.

В 2021 году наиболее масштабным событием стала международная экспедиция «Ржев. Калининский фронт». За две недели поиковиками были обнаружены останки 387 солдат и офицеров Красной Армии, найдены 34 медальона, из них 15 прочитаны, установлена связь с родственниками семи бойцов. В экспедиции приняли участие более 700 поисковиков из 32 субъектов Российской Федерации.

В июле-августе в Бельском районе работали 19 поисковых отрядов. 13 августа в Белом, на Петропавловском кладбище, состоялась церемония перезахоронения останков 322 защитников Отечества, найденных поисковиками.

Поднято 11 солдатских медальонов, 10 прочитано. Найдены родственники четверых красноармейцев. Останки трех бойцов переданы для перезахоронения на малую родину – в Красноярский край, Белгородскую область, на Ставрополье.