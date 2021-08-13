В Тверской области ожидаются сильный дождь и ветер

Жителей Твери и области предупреждают об ухудшении погоды Фото: Виктория ЖУКОВА

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупреждает, что в районах в ближайшие часы с сохранением до конца суток 13 августа ожидаются гроза, ливневой дождь, усиление ветра при грозе отдельными порывами 12-17 м/с.

В субботу в Тверской области - переменная облачность, днем до +25 градусов. Возможны локальные дожди.

Спасатели призывают жителей внимательней относиться к собственной безопасности: будьте бдительны при ухудшении погоды, соблюдайте скоростной режим и дистанцию на дорогах.