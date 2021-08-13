Жители четырех агломераций Тверской области могут сэкономить на поездках в автобусах

Теперь синие автобусы возят пассажиров в пяти агломерациях региона. Фото: Александр ЖМУЛИН

Покупка абонемента позволяет сэкономить на проезде в общественном транспорте жителям Ржевской, Старицкой, Кимрской и Зубцовской агломераций.

Напомним, в июле 2021 года на указанных территориях стартовал второй этап внедрения новой модели пассажирских перевозок. Там также, как и в Тверской агломерации, появились синие автобусы с логотипами "Транспорта Верхневолжья".

- Мы можем с уверенностью сказать, что проект стал успешным. Синие автобусы с фирменным логотипом «Транспорт Верхневолжья» стали новой визитной карточкой нашего региона, - считает губернатор Игорь Руденя.

Транспорт оснащен валидаторами для безналичной оплаты. При ней стоимость проезда снижается сразу на четыре рубля.

Покупка абонемента позволяет экономить еще больше - до 30% стоимости одной поездки. Можно выбрать абонементы по количеству поездок (1, 5, 20,40, 60) или по количеству дней (1, 3, 30).

Так, если пассажир приобретет абонемент на 40 поездок, то, по сравнению с наличным способом оплаты, стоимость одной поездки обойдется ему уже на семь рублей дешевле.

Кроме того, во всех районах для льготников действует безлимитный абонемент стоимостью 302 рубля на месяц.