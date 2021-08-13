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Спорт13 августа 2021 17:56

В Твери идут работы по строительству четырех пришкольных стадионов

Еще 10 подобных спортобъектов должны открыть в райцентрах
Александр ЖМУЛИНАлександр ЖМУЛИН
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В Твери идет работа по строитлеьству четырех стадионов у трех обычных школ и одной спортивной.

В Твери идет работа по строитлеьству четырех стадионов у трех обычных школ и одной спортивной.

Фото: ПТО

13 августа, наградив тренеров, губернатор Игорь Руденя отправился в инспекционную поездку по строящимся в Твери около школ спортобъектам.

Стадионы строят на территориях городских школ №18, №45, №34, а также спортшколы олимпийского резерва «Тверь».

Губернатор побывал на объектах.

Губернатор побывал на объектах.

Фото: ПТО

Помимо столицы региона, в этом году при поддержке областного бюджета 10 школьных стадионов создают в Кимрах, Осташкове, Торжке, Нелидове, Старице, Калязине.

Губернатор в ходе поездки дал ряд поручений по обустройству освещения, благоустройству территорий вокруг стадионов.

- По итогам поездки мы приняли решение в следующем году разработать комплексную программу по модернизации школьных уличных тренажёров, которые были установлены для занятий спортом в предыдущие десятилетия, - сообщил Игорь Руденя.

Каждый из четырёх новых школьных стадионов в Твери будет включать в себя футбольное поле, легкоатлетические дорожки, универсальную игровую площадку, зону тренажеров и турников, мачты освещения.

Работа идёт.

Работа идёт.

Фото: ПТО