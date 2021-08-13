Гигантский морской бой состоится в Горсаду Твери

Бой состоится в воскресенье, 15 августа в 14:00. Фото: vk.com/gorsad_tver

Городской сад Твери в ближайшее воскресенье устраивает турнир по игре "Морской бой". Приглашаются взрослые и дети от семи лет.

Это будет не просто морской бой, а гигантский морской бой, сообщают организаторы. Он состоится в 14:00 на лужайке сада.

Правила игры классические, только сражаться игроки будут не соло, а командами.

"Объединившись, каждая из команд должна будет выстроить свою тактику и стратегию, защитить свои корабли и разгромить противника!" - объясняют организаторы на страничке в соцсети.