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Общество13 августа 2021 17:22

Пропавшего подростка из Торжка разыскали в Тверской области

Следователи проводят проверку
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Следователи проводят проверку

Следователи проводят проверку

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Тверской области разыскали подростка, который ночью 29 июля, самовольно покинул место своего пребывания в Торжке.

До настоящего времени 17-летний парень не выходил на связь. Ранее мальчик уже уходил из дома. По факту его исчезновения Торжокским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области была организована доследственная проверка.

В поисках принимали участие следователи, полицейские, волонтеры.

Местонахождение несовершеннолетнего установлено. В ближайшее время его опросит следователь с целью установления всех обстоятельств исчезновения.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.