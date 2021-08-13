Пропавшего подростка из Торжка разыскали в Тверской области

Следователи проводят проверку Фото: Евгения ГУСЕВА

В Тверской области разыскали подростка, который ночью 29 июля, самовольно покинул место своего пребывания в Торжке.

До настоящего времени 17-летний парень не выходил на связь. Ранее мальчик уже уходил из дома. По факту его исчезновения Торжокским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области была организована доследственная проверка.

В поисках принимали участие следователи, полицейские, волонтеры.

Местонахождение несовершеннолетнего установлено. В ближайшее время его опросит следователь с целью установления всех обстоятельств исчезновения.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.