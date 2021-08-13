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Происшествия13 августа 2021 17:16

Бывший руководитель МУПа в Тверской области скрыл от налогов пять миллионов рублей

Завершено расследование уголовного дела
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Бывший руководитель МУПа уклонился от уплаты налогов

Бывший руководитель МУПа уклонился от уплаты налогов

Фото: Анастасия Осипова

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя МУП «Коммсервис». Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов.

Следствием установлено, что в период с 20 августа 2018 по 7 октября 2019 года руководитель сокрыл 5 миллионов рублей - деньги предприятия, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам.

В ходе расследования проведена налоговая судебная экспертиза, допрошены свидетели, очевидцы преступления, осмотрены документы.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, утверждено обвинительное заключение и в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.