Игорь Руденя наградил тверских тренеров накануне Дня физкультурника

Губернатор накануне спортивного праздника поблагодарил и наградил тренеров в Твери. Фото: ПТО

13 августа накануне Дня физкультурника в тверском ДК «Металлист» собрали спортсменов и тренеров Верхневолжья. Их поприветствовал и наградил губернатор Игорь Руденя.

- Мы гордимся, что в историю нашего спорта вписаны имена таких олимпийских чемпионов, как Антонина Середина, Виктор Капитонов, Фёдор Богдановский, Юрий Захаревич, Юрий Михайлов, Илья Ковальчук. Их яркие победы стали частью спортивной летописи нашей Родины, - сказал Игорь Руденя.

Губернатор напомнил, что в Твери ведётся строительство двух гребных баз, а также в ближайшие пять лет в регионе планируется открыть ещё 10 крупных спортобъектов. Это спорткомплекс и футбольный манеж в областной столице, крытый каток с искусственным льдом в Вышнем Волочке, бассейны в Бежецке, Калязине и Кимрах, ФОКи в Лихославле, Торопце, Кесовой Горе и Селижарове.

Затем началось награждение.

Почетное звание «Заслуженный тренер России» присвоено Леониду Пушкареву из детско-юношеской спортшколы Зубцова. Он более 40 лет ведет секции по борьбе самбо и дзюдо.

Почетной грамотой губернатора Тверской области награждены учитель физкультуры Великооктябрьской средней школы Фировского района Сергей Маклецкий и старший тренер спортшколы олимпийского резерва по футболу Михаил Черешнев.

Сергей Маклецкий преподает физкультуру 17 лет. Михаил Черешнев более 15 лет тренирует юных футболистов в спортшколе, а также с «Волгой-2» стал обладателем Кубка Тверской области по футболу, в качестве тренера юношеских команд - Чемпионом Тверской области по футболу, обладателем Кубка Губернатора Тверской области по мини-футболу.

Благодарность губернатора Тверской области объявлена коллективу спортшколы олимпийского резерва по видам гребли имени Антонины Серединой. Воспитанниками тренерского штаба за 2019 и 2020 годы было завоевано более 530 медалей.

Кроме того, благодарность губернатора объявлена коллективу спортшколы имени Федора Богдановского из Вышнего Волочка, а также тренерам из Ржева, Бежецка.