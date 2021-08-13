За неделю Госавтоинспекция Тверской области проверила 46 автобусов

Госавтоинспекция продолжает проверку автобусов Фото: УГИБДД России по Тверской области

В Тверской области Госавтоинспекция продолжает проверку водителей, осуществляющих перевозку пассажиров на междугородних и межрегиональных маршрутах.

За пенеделю, с 6 по 12 августа, проверено 46 автобусов. В ходе проверок были выявлены нарушения, касающиеся безопасности дорожного движения. В частности, автобусы в неисправностями выпускались на маршруты.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения передавать в ведомство информацию о грубых нарушениях ПДД водителями пассажирского транспорта.