Два человека пострадали в ДТП со "скорой" в Тверской области

Пострадали водитель "скорой" и фельдшер Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП произошло в ночь на 13 августа в поселке Сандово на улице Октябрьской, 30.

На перекрестке столкнулись автомобиль "Ваз 21103" и "УАЗ", принадлежащий Сандовской ЦРБ.

Водитель "ВАЗа", лишенный водительских прав, выезжал на главную дорогу и не пропустил "скорую помощь", "буханка" съехала с дороги в кювет.

Машина ехала с вызова, в салоне были фельдшер и водитель. Оба получили травмы, самостоятельно обратились за помощью в ЦРБ.

Фельдшера госпитализировали.