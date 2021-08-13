На дорогах Тверской области пройдет "Контроль трезвости" Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Тверской области в выходные состоится профилактическое мероприятие "Контроль трезвости".

В период с 13 по 15 августа на улицах областной столицы и в районах будут усилены меры по проверке водителей на состояние алкогольного и наркотического опьянения.

Госавтоинспекция Тверской области обращается к жителям города Твери и области с просьбой сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения по телефонам дежурной части: "02" или "102" - с мобильного телефона.