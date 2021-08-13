Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 августа 2021 13:48

В Твери до 25 августа перекроют улицу Бобкова

На участке будет производиться ремонт дорожного полотна
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Улицу Бобкова перекроют на время ремонта

Улицу Бобкова перекроют на время ремонта

Фото: Влад КОМЯКОВ

В Твери на время дорожного ремонта, в период с полуночи 13 августа до 23:00 вечера 25 августа, будет перекрыт участок улицы Бобкова (от дома №39 по улице Бобкова до улицы Лизы Чайкиной). Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Работы будет проводить АО «АБЗ-Дорстрой». Подрядчик обязан обеспечить проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осуществляется на улицу Бобкова, а также установить дорожные знаки.

Водителям следует быть внимательнее на участке и заранее планировать маршруты.