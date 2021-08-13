В Твери до 25 августа перекроют улицу Бобкова

Улицу Бобкова перекроют на время ремонта Фото: Влад КОМЯКОВ

В Твери на время дорожного ремонта, в период с полуночи 13 августа до 23:00 вечера 25 августа, будет перекрыт участок улицы Бобкова (от дома №39 по улице Бобкова до улицы Лизы Чайкиной). Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Работы будет проводить АО «АБЗ-Дорстрой». Подрядчик обязан обеспечить проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осуществляется на улицу Бобкова, а также установить дорожные знаки.

Водителям следует быть внимательнее на участке и заранее планировать маршруты.