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Происшествия13 августа 2021 13:33

В Тверской области рецидивист задушил знакомого, который пустил его к себе пожить

10 лет он проведет в колонии
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Мужчина проведет в тюрьме 10 лет

Мужчина проведет в тюрьме 10 лет

Фото: Мария ЛЕНЦ

Преступление было совершено в мае 202 года в Весьегонске. 38-летний рецидивист находился в доме у знакомого, где проживал после освобождения из мест лишения свободы.

В состоянии алкогольного опьянения мужчины поссорились и квартирант избил хозяина жилья, а затем задушил руками.

По ч. 1 статьи 105 УК РФ суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Приговор в законную силу не вступил.