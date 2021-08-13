В Тверской области рецидивист задушил знакомого, который пустил его к себе пожить

Мужчина проведет в тюрьме 10 лет Фото: Мария ЛЕНЦ

Преступление было совершено в мае 202 года в Весьегонске. 38-летний рецидивист находился в доме у знакомого, где проживал после освобождения из мест лишения свободы.

В состоянии алкогольного опьянения мужчины поссорились и квартирант избил хозяина жилья, а затем задушил руками.

По ч. 1 статьи 105 УК РФ суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Приговор в законную силу не вступил.