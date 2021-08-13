В Тверской области 13 августа коронавирусом заразились ещё 235 человек

В Тверской области за сутки от коронавируса скончались 10 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным на 13 августа в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 235 человек. Всего с начала пандемии в регионе диагноз COVID-19 был поставлен 56 835 заболевших. Выздоровели за минувшие сутки 247 человек. Всего с начала пандемии 48828 жителей излечились от коронавируса. 1406 человек скончались. За минувшие сутки 10 человек скончались от COVID-19. На карантине - 6601 человек (- 222 за сутки). Такие данные приводит региональный оперштаб.

В Тверской области проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 342 635 человек, за последние сутки – 2 407 человек.

В Тверской области вакцинироваться можно в 56 пунктах. Запись ведется в МФЦ, по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи в Твери прививку делают в ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» на бульваре Цанова и в Тверском цирке.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.

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