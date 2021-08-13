В тверских школах перед 1 сентября вакцинируют сотрудников

В Твери работники образования проходят вацинацию Фото: администрация Твери

В Твери в преддверии 1 сентября ведется вакцинация работников школьных и дошкольных образовательных учреждений. 12 августа сотрудники вакцинировались в лицензированном медицинском кабинете в средней школе №18.

Перед прививкой врач-терапевт проводит обязательный осмотр и уточняет наличие хронических заболеваний, контактов с больными коронавирусной инфекцией, измеряет температуру, уровень сатурации.

- Пункт вакцинации для работников образования открыт в школе №18 с 22 июля. Также вакцинация сотрудников школ и детских садов города будет организована в прививочном пункте ТЦ "РИО" на площади Гагарина, 5, - сообщает администрация Твери.

Всего в Тверской области работает 56 прививочных пунктов. Записаться на вакцинацию можно через Госуслуги, медицинский сервис Медрег и по единому номеру 122.